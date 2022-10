13 வயசு சிறுமி.. சிக்கிய சிதம்பரம் கோயில் தீட்சிதர் - “தாயும்” உடந்தை! மேலும் ஒரு “குழந்தை” திருமணம்

Cuddalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கடலூர்: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்கள் குழந்தை திருமணம் செய்ததாக கைதான நிலையில் மேலும் ஒரு தீட்சிதர் 13 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

கடந்த 2021 ஜனவரி மாதம் 13 வயது சிறுமியை நாகரத்தினம் என்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர் சிறுமியின் தாய் ஒப்புதலுடன் திருமணம் செய்துகொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பாக கடலூர் ஊர்நல அலுவலர் சித்ரா காவல்நிலையத்தில் புஆரளித்து இருக்கிறார். அதன் அடிப்படையில், கடலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் 6 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

சிதம்பரம் கோவிலில் தரிசனத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு...பெண்ணை தாக்கியது உண்மையா? - தீட்சிதர் விளக்கம்

English summary

A few days ago, Chidambaram Nataraja Temple Dikshitars were arrested for child marriage, another Dikshitar has been arrested for marrying a 13 year old girl. The girl's mother also arrested for supporting this marriage.