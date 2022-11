"புள்ளிங்கோ" ஹேர் ஸ்டைல்.. மாணவர்களுக்கு ஓட ஓட "முடி வெட்டிய" போலீஸார்.. கடலூரில் பரபர சம்பவம்

Cuddalore

oi-Jackson Singh

கடலூர்: கடலூரில் புள்ளிங்கோ ஸ்டைலில் சுற்றி வந்த பள்ளி மாணவர்களை போலீஸார் விரட்டி விரட்டி பிடித்து அவர்களின் முடியை ஒட்ட வெட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பும் சம்பவம் அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.

போலீஸாரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோரே பாராட்டுகளையும், நன்றிகளையும் தெரிவிப்பது தான் இதில் 'ஹைலைட்டே'.

மாணவர்களின் முடியை வெட்டி விடுவதுடன், இனி 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு புள்ளிங்கோ ஸ்டைலில் முடி வெட்டக் கூடாது என சலூன் கடைக்காரர்களுக்கும் போலீஸார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

The incident in Cuddalore where the police chased away school students who were in Pullingo style and sent them home by cutting off their hair.