மோடியைக் கொல்ல சதி... களமிறங்கியுள்ள 20 ஸ்லீப்பர் செல்கள் - என்ஐஏவுக்கு வந்த மிரட்டல் இமெயில்

டெல்லி: பிரதமர் மோடியை கொல்லும் வேலைக்காக குறைந்த 20 ஸ்லீப்பர் செல்கள் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களிடம் சுமார் 20 கிலோ அளவுக்கு ஆர்டிஎக்ஸ் வெடி பொருட்கள் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தேசிய புலனாய்வு முகமையான என்ஐஏவுடைய மும்பை பிரிவுக்கு வந்துள்ள இ மெயிலில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாக்களில் அதிகம் உபயோகப்படுத்தப்படும் வார்த்தை ஸ்லீப்பர் செல். விஜய் நடித்த துப்பாக்கி படத்திற்குப் பிறகு ஸ்லீப்பர் செல் பற்றி சாதாரண மக்கள் கூட நன்றாக தெரிந்து கொண்டனர். பயங்கரவாதிகள் மக்களோடு மக்களாக பழகி சதி வேலைகளை செய்வது பற்றி துப்பாக்கி படத்தில் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடியைக் கொல்வதற்கு ஸ்லீப்பர் செல்கள் ஆர்டிஎக்ஸ் வெடி பொருட்களுடன் களமிறங்கியிருப்பதாக மிரட்டல் மெயில் என்ஐஏவிற்கு வந்துள்ளது.

NIA received an e-mail threatening to kill the PM Narendra Modi At least 20 sleeper cells have been activated for the job, report said.