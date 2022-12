பிஎப் 7யை விட மோசம்.. சீனாவை அலறவிடும் 4 வகை கொரோனா வைரஸ்.. இந்தியாவை தாக்குமா? நிபுணர் கணிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 வைரஸால் தான் மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில் அங்கு மொத்தம் 4 வைரஸ்கள் மக்களை தாக்குவதாகவும், இதில் பிஎப் 7 வைரஸை காட்டிலும் பிற வைரஸ்களால் தான் மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாக இந்தியாவின் கொரோனா தடுப்புக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழுவின் தலைவர் என்கே அரோரா கூறியுள்ளார். மேலும் இந்த வைரஸால் இந்தியா பாதிக்கப்படுமா? என்பது பற்றியும் அவர் முக்கிய தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

சீனாவில் கடந்த 2019ல் கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கி 200க்கும் அதிகமான நாடுகளுக்கு பரவியது. பலகோடி பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக ஏராளமானவர்கள் பலியாகினர்.

இதையடுத்து தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. தற்போது கடந்த ஒரு ஆண்டில் இருந்து கொரோனா பாதிப்பு என்பது இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் குறைந்து வருகிறது.

NK Arora, the head of India's National Technical Advisory Committee for Corona Prevention, has said that while the people are said to be most affected by the Omicron mutated BF7 virus in China, a total of 4 viruses are attacking people there, and in this, people are affected more by other viruses than the BF.7 virus. And will India be affected by this virus? He also gave important information about