கருவில் இருக்கும் குழந்தை தொடர்பான வழக்கு.. தலைமை நீதிபதி சேம்பரில் 40 நிமிடங்கள் நடந்த பரபர விசாரணை

திருமணம் ஆகாமல் கருவுற்றதால் இளம் பெண்ணிற்கு பிறக்க போகும் குழந்தையை தத்தெடுக்க ஒரு தம்பதி விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

Delhi

டெல்லி: திருமணம் ஆகாமல் கருவுற்ற இளம்பெண் ஒருவருக்கு அடுத்த மாதம் குழந்தை பிறக்க உள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி சேம்பரில் 40 நிமிடங்கள் நடைபெற்றது.

திருமணம் ஆகாத 20 வயது இளம்பெண் ஒருவர் கர்ப்பம் தரித்தார். இந்த விவகாரத்தையடுத்து மாணவி அவர் தங்கியிருந்த விடுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

அதன்பிறகு உறவினர் வீட்டில் தங்கியிருந்த அந்த இளம்பெண் கருவை கலைக்க முயற்சி செய்தார். இது தொடர்பான வழக்கும் பதிவானது.

