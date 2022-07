குடியரசுத் தலைவர் பற்றி சர்ச்சை! காங். எம்பி ரஞ்சன் பேச்சு.. 2வது நாளாக முடங்கிய நாடாளுமன்றம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 19ம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் எதிர்க்கட்சியினர் விலைவாசி உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை எழுப்பினர். இந்நிலையில் நேற்று காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற மக்களவை குழுத் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி குடியரசுத்தலைவரை விமர்சித்ததாக பாஜக எம்.பிக்கள் அமளியை கிளப்பினர்.

ஏற்கெனவே ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி மன்னிப்பு கேட்ட நிலையில் எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக 10வது நாளான இன்றும் நாடாளுமன்றத்தில் மேலெழுந்தது. எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் ஆளும் கட்சி எம்.பிக்கள் என இருதரப்பினரும் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதையடுத்து நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

6 ஆண்டுகளில் புதிய தொழில்கள் எண்ணிக்கை 15,000 சதவீதம் அதிகரிப்பு: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

English summary

The showdown between the Narendra Modi government and the opposition has escalated after the suspension of 27 MPs and uproar over Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury's ‘rashtrapatni’ remark on President Droupadi Murmu