புயலுக்கு பின் அமைதி.. ‛நாய்’ சர்ச்சைக்கு நடுவே.. மோடியுடன் சேர்ந்து உணவு சாப்பிட்ட கார்கே.. ஏன்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛நாய்' என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேசியது பெரும் சர்ச்சையான நிலையில் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் அது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கோர மல்லிகார்ஜூன கார்கே மறுத்த நிலையில் அடுத்து சிறிது நேரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அவர் ஒன்றாக அமர்ந்து மதிய உணவு சாப்பிட்டார். இந்த போட்டோ தற்போது வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இது ஏன்? எப்படி நடந்தது என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவராக சமீபத்தில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் தான் சமீப காலமாக அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்பட பாஜகவின் தலைவர்கள், பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் குஜராத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், ‛‛பிரதமர் மோடிக்கு ராவணன் போல் 10 தலை உள்ளதா'' என கார்கே பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பியது.

உங்க வீட்டு நாயாவது தியாகம் செய்ததா? மோடி ஒரு எலி- மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேச்சால் பாஜக எம்பிக்கள் அமளி

English summary

Congress President Mallikarjuna Kharge's speech as a 'dog' caused a huge debate in the Parliament today. After Mallikarjuna Kharge refused to apologize for his speech, he later sat down for lunch with Prime Minister Narendra Modi. This photo is now popular.