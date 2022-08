உலகை ஆளும் "AI.." ரயில் பயணிகளின் டேட்டா விற்பனையால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சில நாட்களுக்கு முன்னர் ரயில்வே துறை பயணிகளின் தரவுகளை தனியாருக்கு விற்பனை செய்வதாக தகவல்கள் பரவியது. ஏன் இவ்வாறு பயணிகளின் தரவுகள் விற்கப்படுகின்றன என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

இந்தியாவில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ரயில்வே துறைக்கு என தனி பட்ஜெட் போடப்பட்ட நிலையில், பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் முதன் முறையாக பொது பட்ஜெட்டில் ரயில்வே துறைக்கான வரவு செலவுகள் வைக்கப்பட்டன.

அதனைத் தொடர்ந்து தனியாருக்கு ரயிலை இயக்கும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதற்கு நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், தற்போது பயணிகளின் தரவுகள் தனியாருக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

