"40 நாள்.." இந்தியாவை சூளும் ஓமிக்ரானின் எக்ஸ்பிபி வைரஸ்.. அலர்ட் செய்த ‛இன்சாகாக்’.. என்னாச்சி?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் அடுத்த 40 நாள் முக்கியம் எனவும், ஜனவரியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்கலாம் என மத்திய சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் பரவும் வைரஸ்கள் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை மத்திய அரசின் கொரோனா மரபியல் கூட்டமைப்பு (இன்சாகாக் அல்லது INSACOG) வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி இந்தியாவில் ஓமிக்ரானின் உருமாறிய வைரஸ்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில் எக்ஸ்பிபி (XBB) வகை வைரஸ் தான் அதிகமாக பரவி வருவதாக முக்கிய தகவலை கூறி இன்சாகாக் எச்சரித்துள்ளது.

சீனாவில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அதன்பிறகு கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா வைரஸ் பொதுமக்களை உருமாறி தாக்க தொடங்கியது. இதனால் பல லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏராளமானவர்கள் இறந்தனர்.

இதையடுத்து ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து கொரோனா பாதிப்பு இந்தியாவில் கட்டுக்குள் வந்தது. இந்நிலையில் தான் சீனா, அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

