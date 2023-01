யம்மாடியோவ்! 122 ஆண்டுகள் கழித்து பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை.. சூடான டிசம்பர்! ஆய்வாளர்களின் ஷாக்

Delhi

டெல்லி: வழக்கமாக ஆண்டின் இறுதியில் டிசம்பர் மாதம் நாடு முழுவதும் கடும் குளிர் இருக்கும் நிலையில், 2022ம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாதம் வெப்பமயமானதாக இருந்ததாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது கடந்த 122 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வெப்பம் கடந்த டிசம்பரில் பதிவாகியுள்ளது.

இது குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் விஞ்ஞானி ராஜேந்திர ஜெனமணி கூறியதாவது, "பொதுவாக டிசம்பர் மாதத்தில் வடகிழக்கு இந்தியா மற்றும் வட இந்தியாவில் கடுமையான குளிர் இருக்கும். ஆனால் இம்முறை இந்த இரண்டு பகுதியிலும் சராசரியான வெப்பநிலையை விட அதிகமான வெப்ப நிலை பதிவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வெப்பநிலையும் அதிகரித்துள்ளது.

மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம், தெலங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் டிசம்பர் மாதத்தில் வெப்ப நிலையானது இயல்பான அளவை விட அதிகமாக பதிவாகி இருந்தது. தென்னிந்தியாவை பொறுத்த அளவில் வெப்ப அலை கிழக்கு நோக்கி காணப்பட்டது. இதனால் இந்த பகுதியிலும் வெப்பநிலை அதிகமாகவே இருந்தது. கடைசியாக 1901ம் ஆண்டு டிசம்பரில் இந்த அளவுக்கு வெப்பம் பதிவாகியிருந்தது.

According to the Department of Meteorology, December 2022 was the warmest month of the year, while it is usually very cold in December at the end of the year. This means that the hottest December has been recorded in the past 122 years.