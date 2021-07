வரும் ஜூலை 15 வரை.. தடுப்பூசி பணிகள் மெதுவாக தான் நடைபெறும்.. கைவிரிக்கும் அதிகாரிகள்.. ஏன் தெரியுமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசி பற்றாக்குறை இன்னும் முழுமையாகத் தீர்க்கப்படவில்லை என்பதால் மெகா வேக்சின் பணிகள் ஜூலை 15ஆம் தேதி வரை தொடங்கப்படாது எனத் தெரிகிறது,

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி வேக்சின் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்துகின்றனர்,

வேக்சின் பணிகளை வேகப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு புதிய வேக்சின் கொள்கைகளை அறிவித்தது. இவை கடந்த ஜூன் 21ஆம் தேதி அமலுக்கு வந்தன.

English summary

The mega vaccination drive that was supposed to kick off from July 1 has now been put on hold till mid-July because there aren’t enough doses available. The Center's new vaccination policy comes into effect on June 21.