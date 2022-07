சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 ரிசல்ட்..92.72% பேர் தேர்ச்சி..https://cbseresults.nic.in/ இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: சிபிஎஸ்இ 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. cbseresults.nic.in என்ற இணையதளத்தில் தேர்வு முடிவுகளை அறியலாம். தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனா நோய்த் தொற்று பரவல் காரணமாக, 2020-21 கல்வியாண்டுக்கான பொதுத் தேர்வை இரண்டு அமர்வுகளாக சிபிஎஸ்இ நடத்தியது. முதல் அமர்வில் 50% பாடத்திட்டங்களில் இருந்து கொள்குறிவகை வினா விடை (MCQ) மூலம் மாணவர்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டனர். அதற்கான தேர்வு முடிவுகள் முன்னரே அறிவிக்கப்பட்டது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கிய இரண்டாவது அமர்வு எழுத்துத் தேர்வாக நடைபெற்றது. இதில், புறநிலை வகை வினாக்களும், அகநிலை வினாக்களும் இடம் பெற்றிருந்தன.

சிபிஎஸ்இ +2 தேர்வு முடிவு வெளியாக தாமதம்..கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களுக்கு யுஜிசி புதிய உத்தரவு

English summary

CBSE Class 12th Public Exam Result has been released on the website. You can check the exam results at cbseresults.nic.in. There was a delay in the release of the exam results, but now they are out.