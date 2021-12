6 மாநிலங்களுக்கு ரூ 3,063.21 கோடி நிதி வழங்கிய மத்திய அரசு- தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கீடு இல்லை!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இயற்கை பேரிடரை எதிர்கொண்ட குஜராத் உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களுக்கு மட்டும் ரூ3,063.21 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது மத்திய அரசு. ஆனால் பெருமழை வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்துக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை.

சென்னையில் நாளை இரவு 12 மணி முதல் காலை 5 மணிவரை.. வண்டியோடு வெளியே வராதீர்கள்.. அதிரடி உத்தரவு

6 மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இன்று மத்திய அரசு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: 2021-ம் ஆண்டில் வெள்ளம், நிலச்சரிவு மற்றும் புயல்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஆறு மாநிலங்களுக்கு தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து கூடுதல் மத்திய மானியமாக ரூ 3,063.21 கோடி வழங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையிலான உயர்மட்ட குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

English summary

The High Level Committee under the Chairmanship of the Union Home Minister Amit Shah, has approved additional Central assistance under the National Disaster Response Fund (NDRF), to six States.