பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடியாக குறைப்பு - மக்களுக்கு ‘இன்ப அதிர்ச்சி’ கொடுத்த மத்திய அரசு!

டெல்லி: பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு 8 ரூபாயும், டீசல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு 6 ரூபாயும் குறைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.

இதன்மூலம் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 9.50 ரூபாயும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 7 ரூபாயும் குறையும் என நிதி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

பெட்ரோல், டீசல் விலை 100 ரூபாயைக் கடந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு வாகன ஓட்டிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Central government reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. A subsidy of ₹ 200 per gas cylinder to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.