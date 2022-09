அது ஏன் நமீபியாவிலிருந்து சிறுத்தைகள் இறக்குமதி? சத்தியமங்கலம் காட்டில் இருப்பது சிறுத்தையில்லையா?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் அழிந்துபோன சிறுத்தைகளை மீண்டும் கொண்டு வர முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் நிலையில், சிறுத்தைப் புலிகளுக்கும் இதற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் பார்க்கலாம்.

மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இடையேயான மோதல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் விலங்குகளுக்குத் தான் பெரிய பாதிப்பு.

இந்தியா மட்டுமின்றி உலகின் பல நாடுகளில் மிருகங்கள் வாழும் பகுதிகள் மிக வேகமாகச் சுருங்கி வருகிறது. இதனால் பல விலங்குகள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளன.

ஓசூர் அருகே ஊருக்குள் நுழைந்த சிறுத்தை... அச்சத்தில் உறைந்த பொது மக்கள்!

English summary

Difference between Cheetahs and leopard: All things to know about the differnce between Cheetahs and leopard.