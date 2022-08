வாவ்.. தெருநாய்களுக்கு உணவளிக்க தானியங்கி கருவி.. 10-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் உருவாக்கி அசத்தல்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தெருநாய்கள் உணவின்றி பட்டினியால் தவிக்கும் நிலையில், அதற்கு உணவளிப்பதற்காக 10-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் தானியங்கி கருவி ஒன்றை கண்டுபிடித்து அசத்தியுள்ளனர். மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்பை பார்த்து பலரும் அவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் தெருநாய்களை காண முடியாத இடமே இல்லை என்று சொல்லலாம்.

அந்த அளவுக்கு கிராமம், நகரம் என்று அனைத்து இடங்களிலும் தெருநாய்கள் வலம் வரும்.

ஆல் ஓகே! வண்டிய மன்னார்குடி விடு - ஓபிஎஸ் ருத்ரதாண்டவம்.. சசிகலா ஆனந்த தாண்டவம்! டென்சனில் எடப்பாடி

English summary

Delhi: While stray dogs are starving without food, class 10 students have invented an automatic device to feed them. Seeing the invention of the students, many people are praising them.