"இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.." எனக்கு 4 குழந்தைகள் இருக்கவும் காங்கிரஸ்தான் காரணம்.. பாஜக எம்பி ரவி கிஷன்

Delhi

டெல்லி: பிரபல போஜ்புரி நடிகரும் பாஜக எம்பியுமான ரவி கிஷன், தான் நான்கு குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளக் காங்கிரஸ் தான் காரணம் என்று கூறியுள்ளது இணையத்தில் வேகமாக உருவாக்கியுள்ளது. இதற்கு அவர் வினோதமான ஒரு காரணத்தையும் கொடுத்துள்ளார்.

உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவில் இப்போது மக்கள் சுமார் 138 கோடி மக்கள் உள்ளனர்.

நமது நாட்டின் மக்கள் தொகை தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. இன்னும் சில மாதங்களில் சீனாவின் மக்கள் தொகையைக் கூட இந்தியா ஓவர்டேக் செய்துவிடும் எனச் சொல்லப்படுகிறது. அந்தளவுக்கு நமது நாட்டின் மக்கள் தொகை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.

English summary

BJP MP and actor Ravi Kishan says Congress is responsible for him having four kids: All things to known about Population Control Bill.