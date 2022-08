"பாஜக"வின் பி டீம்! குலாம் நபி ஆசாத்தால் காங். பெரிய பாதிப்பு? காஷ்மீர் பொறுப்பாளர் பரபர புகார்

Delhi

டெல்லி: குலாம் நபி ஆசாத் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகி உள்ள நிலையில், காங்கிரஸின் ரஜனி பாட்டீல் பரபர குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ச்சியாகத் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. காங்கிரஸ் வலுவாக இருந்த மாநிலங்களில் கூட ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியவில்லை.

இதனால் காங்கிரஸ் தலைமை மீதான விமர்சனம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. காங்கிரஸை மீட்க உடனடி நடவடிக்கை தேவை என்றே பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

குலாம் நபி ஆசாத் சொன்னது சரிதான்.. காங்கிரஸ் மூழ்கும் கப்பல்.. மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அட்டாக்!

English summary

Ghulam Nabi Azad announced that he would form his own party in his home state of Jammu and Kashmir:(குலாம் நபி ஆசாத்தை விமர்சித்த காஷ்மீர் காங்கிரஸ் ) , AICC in-charge for the Kashmir Rajani Patil said such a party would be the "BJP's B-team".