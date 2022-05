காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் இப்போதைக்கு இல்லை.. ராகுலை காப்பாற்ற சோனியா போடும் கணக்கு.. பரபர தகவல்கள்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : காங்கிரஸ் கட்சியில் ராகுல் காந்தியை மீண்டும் தலைவராக்க வேண்டும் என முன்னணி தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், தற்போதைக்கு அவர் தலைவராக பொறுப்பேற்க மாட்டார் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் கட்டமைப்பை பலப்படுத்தவும், தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளவும் திட்டங்களை வகுப்பதற்காக சமீபத்தில் உதய்பூரில் சிந்தனை அமர்வு மாநாடு நடைபெற்றது.

இலங்கையில் அதிக மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 3 மடங்கு கட்டணத்தை உயர்த்த திட்டம்

இந்தக் கூட்டத்திலும் காங்கிரஸுக்கு தலைவராக ராகுல் மீண்டும் வர வேண்டும் எனக் கோரிக்கைகள் எழுந்தன. ராகுலும் தலைவர் பதவியை ஏற்க முடிவெடுத்திருந்தாலும், குஜராத், ஹிமாச்சல பிரதே தேர்தல் காரணமாக ராகுல் பதவியேற்பது தள்ளிப்போகலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, Rahul Gandhi is not likely to be elected as the Congress president now.