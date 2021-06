குஜராத் சபர்மதி ஆற்றில் கொரோனா தடயங்கள்.. நீர்நிலைகள் மூலம் வைரஸ் பரவுமா? ஐஐடி ஆய்வாளர்கள் விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: குஜராத்திலுள்ள சபர்மதி ஆறு மற்றும் இரண்டு குளங்களில் கொரோனா வைரசிற்கான தடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலை மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அதிகபட்சமாக நான்கு லட்சம் வரைகூட சென்றது.

அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நான்காயிரத்தைத் தாண்டியது. இந்த மோசமான பாதிப்புகளிலிருந்து தற்போது தான் மெல்ல மீண்டு வருகிறோம்.

English summary

Traces of novel coronavirus have been found in water samples taken from the Sabarmati river in Ahmedabad. The virus was found in samples taken from the city's Kankria and Chandola lakes as well.