இந்து மதத்துக்கு எதிராக கருத்து: பதவியில் இருந்து விலகிய டெல்லி அமைச்சரிடம் போலீஸ் இன்று விசாரணை

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் மதமாற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு இந்துக்களுக்கு எதிராக பேசிய விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து அமைச்சர் ராஜேந்திர பால் கவுதம் தன் பதவியில் இருந்து விலகினார். தற்போது அவரிடம் இன்று போலீசார் விசாரணை நடத்த உள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

டெல்லியில் கடந்த 5 ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜயதசமி நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கானோர் இந்து மதத்தில் இருந்து புத்த மதத்திற்கு மாறினர்.

அப்போது, 'இந்துக் கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றும் அவர்களை வழிபட மாட்டேன்' எனவும் உறுதி மொழி எடுத்துக்கொண்டனர்.

Minister Rajendra Pal Gautam resigned from his post after the issue of speaking against Hindus at a conversion program in Delhi caused controversy. Now, today, the police are going to investigate him, so there is a lot of excitement.