வட மாநிலங்களில்.. கோடிக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு டிஜிட்டல் கற்றல் வசதி இல்லை -மத்திய அரசு தரவில் தகவல்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் குழந்தைகளுக்கு டிஜிட்டல் கற்றல் வசதி இல்லை என்று மத்திய அரசு வெளியிட்ட தரவில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளிகளும் கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக மூடப்பட்டுள்ளன.

8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீது பதிந்த வழக்குகள் வாபஸ்.. மு.க. ஸ்டாலின் அதிரடி

இந்த கொரோனா காலத்தில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு மிகவும் கல்வி கொடுத்து வருவது ஆன்லைன் வகுப்புகள்தான்.

English summary

Data released by the federal government shows that many states in India do not have digital learning facilities for children