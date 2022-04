பாபர் மசூதியையே இடித்தவர்களுக்கு இஸ்லாமியர்களின் வீடுகளை இடிப்பதா கடினம்?.. சீமான் பரபர கேள்வி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டங்களை அகற்றும் விவகாரத்தில் பாபர் மசூதியை குறிப்பிட்டு நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மேலும் பாஜகவை வீழ்த்தும் காலம் வெகுதொலைவில் இல்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் உள்ள ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின் போது இருதரப்பு மக்கள் இடையே மோதல் உருவானது. இது வன்முறையாக மாறியது. வாகனங்கள் சூறையாடப்பட்டன.

இந்நிலையில் தான் வன்முறை நடந்த ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற டெல்லி வடக்கு மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. நேற்று காலையில் ஆக்கிமிப்பு அகற்றும் பணி நேற்று துவங்கியது. உச்சநீதிமன்ற உத்தரைவை தொடர்ந்து இந்த பணி நிறுத்தப்பட்டது. மேலும் உத்தரவு நகல் கிடைக்கும் வரை கட்டடங்களை இடிக்கும் பணி நடைபெற்றது.

டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரி வன்முறை: முரண்படும் தகவல்களில் எது உண்மை? - கள நிலவரம்

English summary

Delhi Anti Encroachment Drive Seeman Slams BJP Using example of Babri Masjid. He Raises says, ‛‛Is it difficult for those who have blown up the promise made by the Supreme Court and demolished the Babri Masjid in front of the world to demolish the houses of the Islamic people?.