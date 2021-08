பயந்து ஓடுகிறார்.. அமித்ஷா மட்டும் நாடாளுமன்றம் வந்தால் நான் மொட்டையடிக்க ரெடி- டெரெக் பகிரங்க சவால்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நாடாளுமன்றம் வந்து டெல்லி பலாத்கார சம்பவம் தொடர்பாக, அறிக்கை சமர்ப்பித்தால் தனது தலையை மொட்டையடிக்க ரெடி என்று, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி டெரெக் ஓ பிரையன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவர் டெரெக் ஓ பிரையன். இவர், இந்தியா டுடே டிவி சேனலுக்கு அவர் அளித்துள்ள பேட்டியிலிருந்து சில முக்கிய விஷயங்கள்:

பெகாசஸ் விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் நாடகம் நடத்தவில்லை. டெலிபிராம்டரை பார்த்து படிக்கும் ஒரு மன்னவன் இருக்கிறார். அவர்தான் பெரிய நாடகக்காரர். அவருக்கு இன்னும் ஆஸ்கர் கிடைக்கவில்லை. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் மிகவும் தெளிவாக உள்ளன.

தலைவர் எழுதிய பாடல் எங்கேப்பா..? படத்திறப்பு விழா முடிந்ததும் முனுமுனுத்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள்..!

English summary

Trinamool Congress MP Derek O'Brien has challenged Home Minister Amit Shah to come to Parliament and submits a report on the Delhi rape incident. And he said he will shave his head if AMit Shah comes.