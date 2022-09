அடுத்த திருப்பம்.. காங்கிரஸ் தலைவர் போட்டியில் திக்விஜய் சிங்.. கேரளாவில் இருந்து டெல்லி விரைந்தார்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி தொடர்பாக அடுத்தடுத்து திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது திக்விஜய் சிங் செப்டம்பர் 30ல் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு வேட்புமனுத்தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக கேரளாவில் இருந்து அவர் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் ராகுல் காந்தி. கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்ததால் அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோர் போட்டியிடவில்லை.

English summary

There are many twists and turns regarding the post of Congress President. It is said that Digvijay Singh is going to file his nomination for the post of Congress president on September 30. For this he has left for Delhi from Kerala.