பாஜக ஆட்சியில் குறைந்த வன்முறை! பிரதமர் மோடியை பாராட்டி ஓய்வு நீதிபதிகள் உள்பட 197 பேர் கடிதம்!

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜக ஆட்சியில் வகுப்புவாத வன்முறைகள் குறைந்துள்ளது எனக்கூறி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பாராட்டி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள், மாஜி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உள்பட 197 பேர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர். இதன்மூலம் 2 நாட்களுக்கு முன்பு பாஜக வெறுப்பு அரசியலை கைவிட வேண்டும் என 108 முன்னாள் அதிகாரிகள் எழுதிய கடிதத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், டெல்லி உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த மாத துவக்கத்தில் இருந்து வன்முறைகள் வெடித்தன. வாகனங்கள் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன.

மேலும் ஆக்கரமிக்கப்பட்ட நிலத்தில் வீடு, கடைகள் கட்டியதாக மத்திய பிரதேசம், டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் முஸ்லிம்களின் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. மேலும் நாட்டில் வெறுப்பு அரசியல் அதிகரித்துள்ளதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

English summary

A group of former judges and bureaucrats has issued a rejoinder to another ex-bureaucrats' group, which expressed concerns about ‘politics of hate’ in an open letter to Prime Minister Narendra Modi, accusing it of trying to sway public opinion and indulging in ‘virtue signalling’.