அமெரிக்கா முதல் ஐக்கிய அமீரகம் வரை.. கோவாக்சினுக்கு அனுமதி இல்லை.. இந்தியர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே வழி

டெல்லி: பல சர்வதேச நாடுகளும் இந்தியப் பயணிகளுக்கு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தத் தொடங்கியுள்ள போதிலும், கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு WHO அனுமதி கிடைக்காததால் அந்தத் தடுப்பூசியைப் போட்டுக் கொண்டவர்கள் வெளிநாடுகளுக்குப் பயணிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை மெல்லக் குறைந்து வரும் நிலையில், வேக்சின் பணிகளையும் மத்திய அரசு வேகப்படுத்தியுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து தினசரி ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேக்சின் போட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஸ்புட்னிக் வி வேக்சினுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள போதும், தற்போது வரை இந்தியாவில் அதன் உற்பத்தி தொடங்கப்படவில்லை.

English summary

Many foreign countries including UAE, the US, UK not yet approves Covaxin. Because of this people who do take Covaxin still not able to travel abroad.