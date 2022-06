அமைதியான நாடுகள் பட்டியல்.. சரிந்த அமெரிக்கா.. சாதித்த ஐரோப்பா... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: 2021ம் ஆண்டுக்கான உலகின் அமைதியான நாடுகள் பட்டியலில் 3 இடங்கள் முன்னேறி, இந்தியா 135வது இடம் பிடித்துள்ளது.

சர்வதேச பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான சிந்தனைக் குழு சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகின் அமைதியான நாடுகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள 163 நாடுகளில் நிலவும் உள்நாட்டு வன்முறை, அகதிகள், பயங்கரவாதம், அரசியல் நிலையற்றத்தன்மை உள்பட 28 அளவுகோல்கள் அடிப்படையில் இந்த பட்டியலை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

India has moved up three places to 135th position in the list of the world's most peaceful countries for the year 2021. In that, 7 European Countries Listed in the Top 10. ameica Lost its Position because of civil unrest.