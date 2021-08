இந்தியாவில் 154 நாட்களுக்குப் பின்னர் குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு- 24மணிநேரத்தில் 25,166 பேருக்கு தொற்று

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் இந்தியாவில் 25,166 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. மேலும் 437 பேர் நேற்று கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர்.

உலக நாடுகளின் மொத்த கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 20,87,05,980. உலகம் முழுவதும் இதுவரை கொரோனாவுக்கு 43,83,786 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மொத்தம் 18,71,01,209 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.

உலக நாடுகளில் அமெரிக்காவில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு அதி உச்சமாக இருந்து வருகிறது. அமெரிக்காவில் நேற்று மட்டும் 1,03,697 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. அமெரிக்காவுக்கு அடுத்ததாக ஈரானில் 41,194 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானது. 3-வது இடத்தில் இங்கிலாந்து உள்ளது. இங்கு ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 28,438 ஆகும்.

India has Reported 25,166 25,166 new cases in the last 24 hours, lowest in 154 days. Active cases decline to 3,69,846, lowest in 146 days; recovery at 97.51%.