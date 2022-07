ஐ.நா.வில் சீர்திருத்தங்கள்- ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை, இன்னும் 75 ஆண்டுகள் ஆகுமோ? இந்தியா பாய்ச்சல்!

Delhi

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை அடுத்த கூட்டத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், ஐ.நாவை இந்தியா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

உலகின் தற்போதைய நிலைமைக்கு ஏற்ப ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என பல நாடுகள் நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. இதற்கான தகுதி உள்ளதால், ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினராக சேர்வதற்கு இந்தியா தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

India slams UN General Assembly’s decision to roll over the Inter-Governmental Negotiations on Security Council reform. It says it further delay in the process of Permanent membership.