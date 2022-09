எங்களுடன் நட்பு.. பாகிஸ்தானுக்கு மட்டும் ராணுவ உதவியா? அமெரிக்காவை விளாசும் இந்தியா.. விமர்சனம்

Delhi

டெல்லி: அமெரிக்கா சமீபத்தில் பாகிஸ்தானின் F-16 ரக போர் விமானங்களை மேம்படுத்துவதற்கு 450 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான உதவியை வழங்குவதாக அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில் அமெரிக்காவின் இந்த அறிவிப்புக்கு இந்தியா தரப்பில் கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே காஷ்மீர் பகுதியில் தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளின் ஊடுருவல் அதிகரித்துள்ள இந்த நேரத்தில் அமெரிக்கா எடுத்துள்ள இந்த முடிவு கண்டனத்திற்குரியது என இந்தியா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய விவகாரங்களுக்கான அமெரிக்க உதவி செயலாளர் டொனால்ட் லூ-க்கு தனது கண்டனத்தை மத்திய அரசு பதிவு செய்துள்ளது.

The US had recently announced $450 million worth of aid to Pakistan to upgrade its F-16 fighter jets. In this case, this announcement of the United States has been strongly condemned by India. India has informed that this decision taken by the US is condemnable at a time when the infiltration of Pakistani terrorists has already increased in the Kashmir region. The central government has registered its reprimand with US Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs Donald Lew.