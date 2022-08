தினமும் 30நிமிடங்கள் மீம்ஸ் பார்க்கும் இந்தியர்கள்.. ஆய்வில் வெளியான சுவாரஸ்ய தகவல்!

Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி : இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துபவர்கள் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 30 நிமிடம் மீம்ஸ் பார்க்க நேரம் ஒதுக்குவதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரிய வந்துள்ளது.

சமீபகாலமாக மக்களின் பெரிய ஸ்ட்ரஸ் பஸ்டரே மீம்ஸ் பார்ப்பதுதான். எவ்வளவு மன அழுத்தத்தில் இருந்தாலும், மீம்ஸ் பார்த்தால் வாய் விட்டு சிரிக்கலாம் என மக்கள் நினைப்பதால், நாளுக்கு நாள் சமூகவலைதளங்களில் மீம்ஸ்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. நகைச்சுவையாக மட்டுமல்லாமல், சமயங்களில் சிந்திக்கவும் வைப்பதால் மீம்ஸுக்கு ரசிகர்கள் ஏராளம்.

இப்படி பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட மீம்ஸைப் பார்ப்பதற்கு, ஸ்மார்ட் போன் வைத்திருக்கும் இந்தியர்கள் தினமும் 30 நிமிடம் பார்ப்பதாக ஆய்வு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Indian smartphone users are spending 30 minutes a day on consuming memes and 80 per cent have increased meme consumption in the last year, a new report showed on Monday.