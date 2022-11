வெட்கப்படுறேன்.. வேதனைப்படுறேன்! காஷ்மீர் பைல்சை விமர்சித்த இயக்குநருக்கு இஸ்ரேல் தூதர் கண்டனம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: கோவா திரைப்பட திருவிழாவில் காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படத்தை கடுமையாக விமர்சித்த இஸ்ரேல் இயக்குநர் நாதவ் லாபிட் வெட்கப்பட வேண்டும் என்று இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் நார் கிலான் விமர்சித்து இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டு உள்ள அவர், "காஷ்மீர் பைல்ஸ் படத்தை விமர்சித்த நாதவ் லாபிடுக்கு எனது பகிரங்க கடிதம். இந்திய சகோதர சகோதரிகளுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதால் ஆங்கிலத்தை இப்பதிவை எழுதுகிறேன்.

இது நீளமான பதிவு. எனவே கடைசி வரியை முதலிலிலேயே தெரிவிக்கிறேன். நீங்கள் இதற்கு வெட்கப்பட வேண்டும். இந்திய கலாச்சாரத்தில் விருந்தினர்கள் கடவுளை போன்றர்கள். கோவா சர்வ

தேச திரைப்பட திருவிழா நடுவர்களின் தலைமை பொறுப்புக்கு இந்தியா உங்களை அழைத்தது.

English summary

Isreal envoy condemn Isreal director for criticising Kashmir files movie. He tweeted that, "An open letter to Nadav Lapid following his criticism of #KashmirFiles. It’s not in Hebrew because I wanted our Indian brothers and sisters to be able to understand. It is also relatively long so I’ll give you the bottom line first. YOU SHOULD BE ASHAMED."