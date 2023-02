இது பட்ஜெட்டா? இல்லவே இல்லை.. மளிகை கடைக்காரரின் பில்.. நிர்மலா சீதாராமனை கடுமையாக சாடிய சு.சாமி

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டை மளிகை கடைக்காரரின் பில் என பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன்சாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

டெல்லி: 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். பட்ஜெட் குறித்து ஒவ்வொரு கட்சி தலைவர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் பாஜகவின் மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணியன் சாமி மத்திய பட்ஜெட்டை விமர்சனம் செய்துள்ளார். அதாவது இது பட்ஜெட் இல்லை. மளிகை கடைக்காரரின் பில் என அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி 2023-24ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் இந்தியாவின் சாதனைகள் பற்றிய விஷயங்களை அவர் குறிப்பிட்டு இருந்தார். மேலும் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டு இருந்தார்.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for the year 2023-2024 in Parliament today. Every party leader is commenting on the budget. In this case, BJP's senior leader Subramanian Swamy has criticized the Union Budget. I mean it's no budget. He lashed out at the grocer's bill.