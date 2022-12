"மிரட்டினாள்.. தீர்த்துக்கட்டினேன்".. சாரதா கொலைக்கான காரணம்.. 'நார்க்கோ' சோதனையில் உளறிய அப்தாப்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "என்னை பிரிந்து சென்றுவிடுவதாக அடிக்கடி மிரட்டி வந்ததால் சாரதாவை தீர்த்துக் கட்டினேன்" என்று சைக்கோ கொலையாளி அப்தாப் 'நார்க்கோ' சோதனையின் போது தெரிவித்துள்ளான்.

இதற்கு முன்பு போலீஸாரிடம் அவன் அளித்த வாக்குமூலத்தில், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தியதால் சாரதாவை கொன்றதாக கூறிய நிலையில், நார்க்கோ சோதனையின் போது வேறு மாதிரியான பதிலை அப்தாப் அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், நார்க்கோ சோதனையின் போது கேட்கப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கு முரணான பதிலையே அப்தாப் அளித்திருப்பதாக டெல்லி போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

19(61) டூ 102(125).. களத்தில் மேஜிக் செய்த ருத்துராஜ்! விழுந்த அணியை தூக்கி.. மேட்சில் என்ன நடந்தது?

English summary

Aaftab told police during narco test that he killed saradha whe she threatened to leave him. But he did not reveal where her head is.