மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்ட ஜப்பானுடன் ஒப்பந்தம்; 2026-ல் முடிவடையுமாம்- மத்திய அரசு

டெல்லி: மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு ஜப்பான் அரசுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாகவும் இந்த கட்டுமானப் பணிகள் 2026-ல் நிறைவடையும் என்றும் நாடாளுமன்ற லோக்சபாவில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை அருகே தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு 2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி 27-ந் தேதி பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார். அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கான எந்த அறிகுறியுமே தென்படவில்லை.

Union Health Minister Mansukh Mandaviya told the Lok Sabha A Loan agreement signed between Govt of India and Govt of Japan for the Madurai AIIMS Project and it will be completed in October 2026.