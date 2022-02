"நிலைமை மோசம்.. பலர் இன்னும் போர் பகுதிகளில் சிக்கியுள்ளனர்.." தாயகம் திரும்பிய மாணவர்கள் பேட்டி

Delhi

டெல்லி: உக்ரைனில் நாட்டில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அங்குள்ள இந்தியர்களைப் பத்திரமாகத் தாயகம் அழைத்து வரும் பணிகளை மத்திய அரசு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க ரஷ்ய அதிபர் புதின் கடந்த வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டார். கடந்த சில நாட்களாகவே அங்கு மோசமான போர் நடைபெற்று வருகிறது.

ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கையால் ஆத்திரமடைந்த உலக நாடுகள் பல்வேறு பொருளாதாரத் தடைகளை அறிவித்து வருகிறது. இருப்பினும், போர் இன்னும் முடியவில்லை

Students who arrived at Delhi from Ukraine says Indian govt for evacuating us safely: All things to know about Indian student's in Ukraine.