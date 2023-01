ஓரினச்சேர்க்கை.. தன்பால் ஈர்ப்பாளராக மாறிய மகன்.. டெல்லியில் தாய் செய்த ‛சம்பவம்’..குவியும் பாராட்டு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லியில் நடைபெற்ற ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள் பேரணியில் இளைஞர் ஒருவருடன் அவரது தாயாரும் கலந்துகொண்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

டெல்லியைச் சேர்ந்தவர் யஷ் (21). அங்குள்ள ஒரு கல்லூரியில் இறுதியாண்டு படித்து வருகிறார். பள்ளிப்பருவம் தொட்டே யஷ்ஷுக்கு எதிர் பாலினமான பெண்கள் மீது பெரிய அளவில் ஈர்ப்பு வந்ததில்லை.

மாறாக, ஆண்கள் மீது ஒருவிதமான ஈர்ப்பு வருவதை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார். முதலில், இதை நினைத்து மனதிற்குள் பயந்திருக்கிறார் யஷ். மேலும், இதை யாரிடமாவது கூறினால் நம்மை கிண்டல் செய்வார்களோ என்ற அச்சமும் அவருக்கு இருந்திருக்கிறது.

English summary

A young man from Delhi participated LGBT raaly with his mother has caught everyone's attention. She took a banner which reads We are with him.