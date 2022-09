நீட் தேர்வு முடிவு.. கடந்த ஆண்டை விட தமிழகத்தில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைவு.. ஆனால் ஒரு குட் நியூஸ்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நீட் தேர்வு முடிவு நேற்று வெளியான நிலையில், இதில் ராஜஸ்தான் மாநில பெண் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்துள்ளது.

எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நீட் நுழைவு தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், கடந்த ஜூலை 17ம் தேதி இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை சுமார் 17 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 025 பேர் எழுதினர்.

