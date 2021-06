29 நாடுகளுக்கு பரவிய..புதிய லாம்ப்டா உருமாறிய கொரோனா..இனி வேக்சின் வேலை செய்யுமா.. WHO கூறுவது என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெரு நாட்டில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா வைரசுக்கு லாம்ப்டா என பெயரிட்டுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு, அது கவனிக்கப்பட வேண்டிய உருமாறிய கொரோனா என்றும் அது 29 நாடுகளுக்குப் பரவியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரசின் தாக்கம் இன்னும் முழுமையாக முடிவுக்கு வரவில்லை. பல நாடுகளிலும் கொரோனா குறைவது போலத் தோன்றினாலும், கொஞ்ச கால இடைவெளியில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கிறது.

உருமாறிய கொரோனா வகைகளே இதற்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. பல்வேறு நாடுகளிலும் கண்டறியப்படும் உருமாறிய கொரோனா வகைகள், வைரஸ் பரவலையும் பாதிப்பையும் தீவிரப்படுத்துகின்றன.

English summary

World Health Organization designated another variant first found in Peru. WHO labeled it as 'Lambda' and announced it as a 'Variant of Interest'.