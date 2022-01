கோவாவில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும்.. NewsX-Polstrat கருத்து கணிப்பு.. காங்கிரஸ் எப்படி?

Delhi

டெல்லி: கோவா மாநிலத்தில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று NewsX-Polstrat கருத்து கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தராகண்ட், மணிப்பூர் மற்றும் கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த 5 மாநிலங்களிலும் பிப்ரவரி 10ம் தேதி முதல் மார்ச் 7ம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. இதில் சிறிய மாநிலமான கோவா சட்டசபைக்கு பிப்ரவரி 14ம் தேதி பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

NewsX-Polstrat polls suggest BJP victory in Goa The highly-anticipated Congress will get only 4 to 6 seats, according to opinion polls. The small state of Goa will hold general elections on February 14