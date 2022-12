ஆதாருடன் இணைக்கவில்லையா? பான் கார்ட் ஏப்.1 முதல் செயல்படாது.. வருமான வரித்துறை அதிரடி உத்தரவு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாத பான் அட்டைகள் வரும் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் செயல்படாது என வருமான வரித்துறை அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

இதனால் ஆதார் எண்ணுடன் பான் அட்டைகளை உடனடியாக இணைக்குமாறு வருமான வரித்துறை பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பை அடுத்து, பான் எண்ணையும், ஆதார் எண்ணையும் இணைக்கும் பணியில் பொதுமக்கள் தீவிர காட்டி வருகின்றனர்.

தனி நபர் மேற்கொள்ளும் பணப் பரிவர்த்தனைகள், அசையா சொத்துகளை விற்பனை செய்தல், வங்கிக் கணக்கு தொடங்குதல் என அனைத்துக்கும் பான் அட்டை இன்றியமையாததாக மாறிவிட்டது. ரூ.10 ஆயிரத்துக்கு மேலான பரிவர்த்தனைகளை பான் அட்டை இல்லாமல் செய்ய முடியாது. எனவே நாட்டில் பெரும்பாலான மக்களிடம் பான் அட்டை இருக்கிறது.

பான் அட்டையின் பயன்பாடு ஒருபுறம் இருக்க, இதன் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்யும் நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தனி நபர் பிரத்யேக அடையாள எண்ணான ஆதாருடன் பான் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் என வருமான வரித்துறை பல ஆண்டுகளாகவே கூறி வருகிறது. அப்படி இணைக்கப்பட்டால், போலி பான் அட்டைகளின் பயன்பாடு ஒழிந்துவிடும் என்றும், வரி ஏய்ப்பு நடைபெறாது எனவும் வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது. ஆதார் எண்ணுடன் பான் எண்ணை இணைக்க பல அவகாசங்களும் வழங்கப்பட்டுவிட்டன. இருந்தபோதிலும், பலர் இன்னும் இவற்றை இணைக்காமல் உள்ளனர்.

இந்நிலையில்தான், வருமான வரித்துறை தற்போது அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "வருமான வரித்துறை சட்டம் 1961-இன் படி வரும் மார்ச் 31-ம் தேதிக்குள் பான் அட்டையை வைத்திருப்பவர்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க வேண்டும். அவ்வாறு இணைக்காவிட்டால், ஏப்ரல் 1-ம் தேதியுடன் அவர்களின் பான் எண் செயல்படாது. கடைசி நேரம் நெருங்குகிறது. இன்றே மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டையும் இணைத்துவிடுங்கள்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதார் எண் இல்லாதவர்கள், அசாம், ஜம்மு காஷ்மீர், மேகாலயா மாநிலங்களில் வசிப்பவர்கள், கடந்த ஆண்டில் 80 வயதை எட்டியவர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த நடவடிக்கையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாகவும் வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது. ஆதார் எண்ணுடன் பான் எண்ணை இணைக்க www.incometax.gov.in என்ற இணையப் பக்கத்தில் சென்று ரூ.1000 கட்டணமாக செலுத்தி பின்னர் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி இணைக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The Income Tax Department has announced that PAN cards that are not linked to Aadhaar number will not work from April 1.