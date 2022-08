"உடலுறவு" மூலம் பரவும் மங்கி பாக்ஸ்! ஆணுறை யூஸ் பண்ணுங்க.. எச்சரிக்கும் மருத்துவ வல்லுநர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மங்கி பாக்ஸ் குறித்த அச்சம் அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்றைச் சுகாதார வல்லுநர் கொடுத்துள்ளார்.

கொரோனா முடிந்துள்ள நிலையில், அடுத்து மங்கி பாக்ஸ் பாதிப்பு வேகமாகப் பரவ தொடங்கி உள்ளது. உலகின் பல நாடுகளில் சில ஆயிரம் பேருக்கு இந்த மங்கி பாக்ஸ் கண்டறியப்பட்டு உள்ளது.

ஏற்கனவே உலக சுகாதார அமைப்பு இதை பொது சுகாதார அவசர நிலையாக அறிவித்துவிட்டது. அதேபோல அமெரிக்காவும் கேஸ்கள் அதிகரிப்பதால் இதைச் சுகாதார அவசர நிலையாக அறிவித்து உள்ளது.

போட்டுத் தாக்கும் மங்கி பாக்ஸ்.. இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா? எடுக்க வேண்டி நடவடிக்கை என்ன! விரிவான தகவல்

English summary

Monkeypox have been raised concerns about sexual behaviour and the transmission of the virus: (உடலுறவு மூலம் பரவும் மங்கி பாக்ஸ்) All things to know about Monkeypox spread.