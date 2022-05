"நீங்க என்ன நினைத்தாலும் சரி.. அடுத்த 30 ஆண்டுகள் பாஜகவை சுற்றித் தான்!" காரணத்துடன் விளக்கும் பிகே

Delhi

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பிரபல தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர், பாஜக குறித்து சில முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அக்கட்சியின் தலைமையில் மாற்றத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பலரும் வலியுறுத்தினர்.

“அடுத்த 3 மாசத்துக்கான ஸ்கெட்ச் அண்ணாமலை கையில இருக்கு”- அடேயப்பா.. அவங்களை இறக்குறது இதுக்குத்தானா?

மேலும், கட்சி ரீதியாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியில் பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வெளியே மட்டுமின்றி கட்சிக்குள்ளேயும் குரல்கள் எழுந்தன.

English summary

Election strategist Prashant Kishor has said that for the coming 20-30 years, the politics of the country will revolve around the BJP: (இந்தியாவில் வருங்கால அரசியல் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்துத் தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர்) Prashant Kishor's opnion about Congress party's future.