அடுத்த வருஷம் முதல்.. மாத்திரை ஷீட்களில் வருகிறது கட்டாய மாற்றம்.. "QR கோட்!" மாஃபியாவை தடுக்க ஐடியா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: அதிகளவில் விற்பனை செய்யப்படும் சில மருந்துகளில் 2023 ஆகஸ்டு மாதம் முதல் கியூஆர் கோடு அல்லது பார் கோடுகள் இடம்பெற்று இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டு உள்ளது. எந்தெந்த மருந்துகளுக்கு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது? இந்த கோட்களின் முக்கியத்துவம் என்ன? என்பதை பார்ப்போம்.

இதுகுறித்து மத்திய அரசு மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "மருந்து நிறுவனங்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் மருந்து பொருட்களின் கவர்களில் கியூஆர் கோடு அல்லது பார் கோடை இணைக்க வேண்டும்.

மருந்துகளின் மேல் கவரில் இந்த கோடுகள் இடம்பெற்று இருக்க வேண்டும். இடப்பற்றாக்குறை இருந்தால் இரண்டாம் தர பேக்கேஜில் அதை சேர்க்க வேண்டும்.

English summary

The central government has ordered that QR code or bar code should be included in some of the most sold medicines from August 2023. which drugs are in this order? What is the significance of these codes? Let's see that.