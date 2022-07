நண்பர்களுக்காக மோடி நட்சத்திரத்தையே உடைப்பார்.. ஆனால் மக்களை ஏங்க விடுவார்.. ராகுல் காந்தி!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது நண்பர்களின் வளர்ச்சிக்காக நட்சத்திரத்தை கூட உடைப்பார். ஆனால் மக்களை ஒரு ரூபாய்க்கு ஏங்க விடுவார் என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 18ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. இந்தக் கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. விலைவாசி உயர்வு, பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயர்வு, எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட ஏராளமான பிரச்னைகளை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்து ஒரே வாரத்தில் குண்டும் குழியுமான எக்ஸ்பிரஸ்வே சாலை- உ.பி.யில் அதிர்ச்சி!

English summary

Rahul Gandhi slammed the BJP for not granting rail ticket concessions to the elderly and alleged that while it can even reach for the stars for its "friends", it will make the common people yearn for every penny.