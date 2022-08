டோல்கேட்டே வேண்டாம்.. பகல் கொள்ளை.. அகற்றிவிட்டு ஒருமுறை கட்டணத்தை கொண்டு வாங்க - பொங்கிய திமுக எம்.பி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து சுங்கச்சாவடிகளையும் அகற்றிவிட்டு, வாகனங்களை பதிவு செய்யும்போதே ஒரு முறை கட்டணமாக வசூலிக்கலாம் என திமுக எம்.பி பி.வில்சன் ராஜ்யசபாவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சுங்கக்கட்டணம் என்கிற பெயரில் மக்களிடம் கட்டாய வசூல் வேட்டை நடைபெறுகிறது. எனவே இந்தியா முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் திமுக ராஜ்யசபா எம்.பி வில்சன்.

நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் என தி.மு.க எம்.பி வில்சன் ராஜ்ய சபாவில் சிறப்புத் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். சுங்கச்சாவடிகளில் நெடுஞ்சாலைக்கு முதலீடு செய்ததை விட பல மடங்கு வசூல் செய்யப்படுகிறது என்றும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் வில்சன்.

English summary

DMK MP P Wilson has urged in Rajya Sabha that all the toll booths across the country can be removed and a one-time fee can be charged at the time of vehicle registration.