நாட்டில் பிறந்து ஓராண்டில்.. 36 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை பலி! பிறப்பு விகிதமும் குறைவதாக ஷாக் தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த குழந்தை இறப்பு விகிதம் குறித்து வெளியாகி உள்ள தரவுகள் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இந்தியா பல்வேறு துறைகளில் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வரும் போதிலும், சுகாதார குறியீடுகளில் குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்களைத் தவிர பெரும்பாலான மாநிலங்கள் பின்தங்கியே உள்ளது.

குறிப்பாகப் பல மாநிலங்களில் குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகள் உடனே பிறந்து வருகிறது. இதைத் தடுக்க அரசும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

பச்சிளம் குழந்தை எறும்பு கடித்து பலி “மருத்துவமனை அலட்சியமே காரணம்” - பகீர் புகார்.. உ.பியில் அவலம்!

English summary

One in every 36 infants die within the first year of their life in India: (இந்தியாவில் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு விகிதம் குறித்து வெளியாகி உள்ள தரவுகள்) Children death ratio in India.