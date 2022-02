உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர்.. இந்தியாவில் விலை உயர வாய்ப்புள்ள பொருட்கள் என்ன தெரியுமா?

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுக்க தொடங்கிவிட்டதால் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உள்ளிட்டவைகளின் விலை உயரும் அபாயம் உள்ளது.

நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் இணைய ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதற்கு ரஷ்யா கண்டனம் தெரிவித்தது. உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா, பிரிட்டன், கனடா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இருந்தன.

இந்த நிலையில் உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா தனது ராணுவ படைகளை குவித்து வந்தது. அங்கு ராணுவ பயிற்சியும் நடைபெற்றதாக தெரிகிறது. பீரங்கிகள், ஆயுதங்களை உக்ரைன் எல்லையில் குவித்ததால் ஐநா, நேட்டோ, அமெரிக்கா உள்ளிட்டவை ரஷ்யாவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தன.

வெடிக்கும் 3ம் உலகப் போர்! உக்ரைன் உள்ளே புகுந்தது ரஷ்யா.. சீறும் அமெரிக்கா.. ரெடியானது பாக், சீனா!

English summary

Russia and Ukraine war: Here are the list of things which will get expensive in India.