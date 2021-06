கங்கண சூரிய கிரகணத்தை லடாக், அருணாசலபிரதேசத்தில் பார்க்கலாம் - எப்போது தெரியும்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: 2021ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று பிற்பகலில் நிகழ்கிறது. கங்கண சூரிய கிரகணத்தை உலகின் சில பகுதிகளில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே பார்க்க முடியும் என நாசா கூறியுள்ளாது. இந்தியாவில் வேறு எங்கும் தெரியாது என்று கூறப்பட்ட நிலையில் சூரியன் மறையும் மாலை நேரத்தில்

லடாக், அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருப்பவர்கள் காணலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம், கடந்த மே 26 ந்தேதி நிகழ்ந்தது. இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியவில்லை. வழக்கமாக சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்து 15 நாட்களில் சூரிய கிரகணம் நிகழும்.

இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று பிற்பகலில் நிகழ்கிறது. கங்கண சூரிய கிரகணத்தை உலகின் சில பகுதிகளில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே பார்க்க முடியும் என நாசா குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் - வானத்தில் சூரியனின் நெருப்பு வளையத்தை எங்கு பார்க்கலாம்

English summary

Watch Surya Grahan from Arunachal's Dibang Wildlife Sanctuary at 5.52 pm today. On the northern borders of India, in Ladakh, a sliver of land in the border region can experience the last phase of the partial eclipse, again for a short duration, but relatively at a higher altitude than the eastern part of the country.